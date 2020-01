Erling Aas-Eng kritiserer Coops ferdigmat fra utlandet

– Det er mulig å forveksle ferdigrettene fra lignende retter som faktisk har norsk innhold. Bruken av kjedenes egne merkevarer (EMV), gir mulighet til å bruke ulikt innhold i produktene, men markedsført inder samme merkenavn. Dette forvirrer, sier Aas-Eng til Nationen.

Lurte på om det var belgisk blå

I et Facebook-innlegg, som har blitt delt over 800 ganger, stilte Aas-Eng spørsmål om matretten han hadde kjøpt kunne stamme fra kurasen belgisk blå. Rasen er omstridt på grunn av sin store vekst, og smale bekken, som gjør at de fleste kalvene må tas ut med keisersnitt (se faktaboks).

Grunnen til at han stilte det spørsmålet var fordi at matretten han hadde kjøpt, en pasta bolognese inneholdt storfekjøtt, og produktet var produsert i Beliga.

Etter at Facebook-innlegget gikk viralt har Coop avkrefta at det er rasen belgisk blå, men Aas-Eng opprettholder sin kritikk.

– Det viser seg at kjøttet var fra Frankrike, men at matretten var pakka i Belgia. Dette vser at det er fryktelig vanskelig for forbrukerne å vite hvor maten faktisk kommer fra, sier han.

– Min utfordring til kjedene er at de må hjelpe forbrukerne til å gjøre trygge, og rasjonelle valg ut ifra kunnskap om produksjonssystemene. Her hjemme er dyrevelferd et stort tema, men med slike produkter så vet vi ikke hvilke land kjøttet kommer fra, og hvordan dyrevelferden, eller medisinbruken er på det stedet, fortsetter Aas-Eng.

Kjenner seg ikke igjen i kritikken

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, sier til Nationen at han ikke kjenner seg igjen i kritikken og mener at de alltid prioriterer kjøtt fra norske bønder, så sant det er tilgang på det.

– Det gjelder både ferske kjøttprodukter og våre ferske ferdigretter. Det produktet Aas-Eng viser til her er et fryst produkt vi kjøper inn i fellesskap med de andre Coop-organisasjonene i Norden. Produktet lages i Belgia, og da er det naturlig at det er kjøtt fra Europa som benyttes slik det opplyses om på pakningen. Det benyttes ikke kjøtt fra rasen belgisk blå. Det har vi hatt forbud mot i over 15 år, sier han til Nationen.

Ettersom Coop har et forbud mot bruk av rasen belgisk blå som Aas-Eng kritiserer i sitt innlegg, håper de at han nå modererer sitt innlegg som har blitt flittig delt på Facebook.

– Vi skulle ønske slike uriktige påstander ble sjekket med oss før de ble spredd i sosiale medier. Vi er den dagligvareaktøren som har størst andel norske produkter, både når det gjelder kjøtt, frukt og grønnsaker. Vi er det første til å beklage om vi gjør feil, eller kan gjøre ting bedre, men dette her gir oss et ufortjent dårlig rykte og vi håper Aas-Eng moderer innlegget sitt som spres i sosiale medier, sier Kristiansen.

Mener diskusjon om egne merkevarer er viktig

Aas-Eng har etter han skrev Facebook-innlegget om den aktuelle matvaren, valgt å skrive et nytt innlegg. Han hadde nemlig en samtale med Coop, som fortalte han at det ikke var belgisk blå. I det nye innlegget skriver han: "De kunne forsikre om at det ikke er Belgisk Blå i deres produkter, noe jeg heller ikke skrev. Det er selvfølgelig positivt. Dette endrer imidlertid ikke poenget mitt om at utstrakt bruk av EMV er med på å kamuflere hvilke råvarer som benyttes i produktene."

– Disse merkevarene undergraver norsk råvareproduksjon. Og jeg syns det er en betimelig diskusjon å ta, sier Aas-Eng.

De fryste ferdigproduktene er fra utlandet

Coop informerer videre om at når det gjelder de fryste ferdigrettene er de fleste av disse produsert i utlandet.

– Ikke bare Coop sine produkter, men også det som er fra merkevarene. Bakgrunnen for dette er at en i liten grad har norske produsenter som har produksjonsutstyr eller satser på fryste ferdigretter. For at vi skal kunne tilby en bredde som kundene ønsker innen fryste ferdigretter så må dette gjøres ved import, sier Kristiansen.

– Når det gjelder merkingen av Coops egne merkevarer, Coop, Xtra, Änglamark og Smak, opplyser vi på alle våre produkter hvor produktene er produsert, både leverandør og land. For Coop er det viktig å være åpen på hvor produktene kommer fra, og vi opplever at vi er mer åpne enn både merkevareindustrien og konkurrenter på dette området, og kjenner oss derfor ikke igjen i en påstand om at vi forsøker å kamuflere matens opphav, sier Kristiansen.