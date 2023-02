Er lei av å vente på staten – blar opp 11 millioner til nytt verdensarvsenter

– Det er viktig at vi tar grep for å redusere belastningen på en av Norges største kulturskatter som også er blant verdens eldste trebygninger, sier ordfører i Luster, Ivar Kvalen (Sp), til Nationen.

Ordføreren mener regjeringa og fylkeskommunen nå må ta ansvar ved å ta vare på de få Unesco verdensarvobjektene vi har i Norge.

– Urnes stavkirke er trolig blant verdens aller eldste stavkirker. Den har utsmykking og treskjæringer som ikke finnes andre steder. Det planlagte verdensarvsenteret blir ikke bare et besøkssenter for Urnes stavkirke. Det vil få en viktig rolle i utviklingen av reiselivet og for kultursatsinger i hele regionen.

Frustrasjonen har i lengre tid vært stor over myndighetenes nedprioritering av Fortidsminneforeningens arbeid med å få realisert et verdensarvsenter ved den eneste stavkirken som står på Unescos verdensarvliste.

Fakta Urnes stavkirke Urnes stavkirke ligger på gården Ornes på sørsiden av Lustrafjorden i Luster kommune i Vestland fylke. Kirka er datert til rundt 1130, og selv om dateringen er usikker, er den en av de eldste stavkirkene. Den er også arkitektonisk og kulturhistorisk unik blant de gjenværende stavkirkene på grunn av treskjæringsarbeidene og den omfattende innvendige dekoren. Den ble i 1979 tatt med på Unescos verdensarvliste som en av de to første norske oppføringene. Stavkirken står på sin originale tuft, eies av Fortidsminneforeningen (siden 1891) og brukes ved enkelte anledninger til kirkelige handlinger. Kilder: Fortidsminneforeningen og Verdsarvområdet

Slitasje på kirkebygg og kulturlandskap

Urnes stavkirke ligger på gården Ornes på sørsiden av Lustrafjorden i Luster kommune i Vestland fylke. Kirken er datert til rundt 1130. Den er også arkitektonisk og kulturhistorisk unik blant de gjenværende stavkirkene på grunn av treskjæringsarbeidene og den omfattende innvendige dekoren.

Kvale sier folk i Luster er utålmodige. Grenda Ornes har årlig over 50.000 besøkende og slitasjen på både stavkirke og kulturlandskap er økende.

Han opplyser at vedtaket i formannskapet i Luster for få dager siden, var enstemmig:

– 10 millioner kroner i investeringstilskudd til bygging av verdsarvsenteret og 500.000 kroner årlig i tre år til en prosjektstilling, til sammen 11,5 millioner kroner, sier han.

Ordføreren understreker at det rause tilskuddet fra Luster kommune er en klar oppfordring til regjeringa og fylkeskommunen om å sørge for å få det godt planlagte besøkssenteret på Ornes inn i budsjettene i 2023.

Annonse

Urnes verdensarvsenter er beregnet å koste 93 millioner kroner. Fortidsminneforeningen har søkt staten om 40 millioner kroner til bygget og 9 millioner til utstillingen i senteret, mens de har søkt Vestland fylkeskommune om 20 millioner kroner. De resterende 14 millionene skal etter planen dekkes av private.

– Klar melding til regjeringa

Generalsekretæren i Fortidsminneforeiningen, Ola H. Fjeldheim, sier bevilgningen fra Luster kommune på 11,5 millioner kroner er en skikkelig opptur.

– Med vedtaket seier politikerne tydelig at det planlagte besøkssenteret er godt forankret lokalt og at Luster kommune ikke vil sitte og se på at prosjektet taper framdrift. Nå tror og håper jeg at nasjonale styresmakter ser at dette ikke er noe å utsette ytterligere, sier Fjeldheim til Nationen.

Etableringen av Urnes verdensarvsenter er den største satsinga i Fortidsminneforeiningen sin historie. Kommer finansieringa på plass i 2023 kan bygginga starte i 2024. Investeringstilskuddet på 10 millioner kroner blir frigitt når annen finansiering er på plass.

– Kommunens bidrag nå er veldig viktig. Alt er klart for at vi skal komme i gang med bygging, nå mangler bare midler fra staten og fra fylkeskommunen, sier Fjeldheim og tilføyer:

– Det er særlig viktig å få på plass senteret på Urnes. Det er en liten kirke og et lite lokalsamfunn – og det forventes en sterk økning i turismen de neste årene. Vi må sikre at både kirken og lokalmiljøet ivaretas, og at nærmiljøet får noe igjen for å ha så mye turister fra hele verden innom. Dette sikrer vi med senteret.

– Nå kan ikke staten vente lengre

Generalsekretæren framholder at etablering av sentre på verdensarvstedene er en statlig målsetting.

– Luster kommune, Fortidsminneforeningen og lokalsamfunnet strekker seg nå så langt de kan for å få senteret ved Urnes stavkirke på plass. Nå kan ikke staten lengre holde igjen, men bidra til at denne viktige satsingen for Sogn og Vestland realiseres.

Fjeldheim peker også på at Ornes er et bitte lite lokalsamfunn ved Lustrafjorden som bærer en veldig stor arv.

– En bevilgning til et verdensarvsenter ved Urnes stavkirke betyr utrolig mye for befolkningen på dette stedet og resten av regionen. Det er søkt om 49 millioner kroner fra staten. Bygget vil bli særpreget, men nøkternt – og være en viktig satsing for å sikre vår del av verdensarven, sier han.