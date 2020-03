Er du klar for 3D-printa plante-«biff»?

Det Barcelona-baserte selskapet Novameat vart grunnlagt i 2018, og har som mål å leie an i ein ny generasjon av plantebaserte kjøtprodukt.

3D-printarar har blitt svaret på mange utfordringar i mange ulike bransjar dei siste åra. No har Novameat tatt i bruk ein printer for å lage «biff» av plantar, skriv Framtida.no via BBC.

Dei plantebaserte «biffane» blir laga av mellom anna erter, ris og tang.

– Eg starta med biff fordi det er den heilage gralen av plantebasert kjøt, seier Guiseppe Scionti.

Scionti er grunnleggjaren av Novameat, og har tidlegare arbeidd som forskar og universitetslektor hjå det Polytekniske universitetet i Catalonia, der han dreiv med vevsbygging.

Imiterer muskelvev

Då Scionti klarte å byggje vev som likna dyrevev fekk han ideen.

– Kvifor kan eg ikkje bruke denne teknologien i gastronomi, slik at eg kan lage ei kjøterstatning? seier Scionti i ein informasjonsvideo frå selskapet.

3D-printinga gjer det mogleg å leggje dei ulike plantefibrane i «biffen» på kryss og tvers, og slik imitere muskelvev frå kjøt.

Denne strategien gjer det mogleg å etterlikne konsistensen og tyggemotstanden i vanleg kjøt, samt smaken og ernæringsverdien frå ulike typar kjøt og sjømat.

Plantebiffane vil vera å få i restaurantar i Spania og Italia i løpet av året, og i løpet av 2021 er planen å oppskalere produksjonen.