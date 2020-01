Equinor lover utslipp «nær null» innen 2050

– For oss er ikke dette politikk. Det er forretning. Men også en naturlig del av vårt samfunnsansvar, sa Sætre da han presenterte de nye ambisjonene.

Equinors plan er at samlede utslipp av klimagasser fra selskapets opererte felt og landanlegg i Norge skal kuttes med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og videre til nær null innen 2050.

Det innebærer et kutt på over fem millioner tonn CO2 i året innen 2030.

Forutsetter stabile rammevilkår

Satsingen blir langt fra billig. Equinor legger opp til investeringer på rundt 50 milliarder kroner sammen med sine partnere innen 2030 for å komme i mål.

Vilkåret oljeselskapet stiller for å gjennomføre planen, er stabile og forutsigbare rammevilkår fra statens side.

– Nå er vårt utgangspunkt at dette faktisk er lønnsomme investeringer, gitt de rammebetingelsene vi har i dag, sa Sætre under mandagens presentasjon.

– Vi ber faktisk ikke om nye bidrag fra samfunnet i det hele tatt. Vi ber kun om stabilitet i rammevilkår, sa han.

Skal ikke stenge oljekranen

Sætre var også tydelig på at planen ikke betyr stans i olje- og gassproduksjonen i Norge. Tvert imot satser Equinor på fortsatt letevirksomhet og betydelige tiltak for økt produksjon fra eksisterende felt.

– Samtidig som vi kutter utslipp, skal vi også skape store verdier for selskapet, våre partnere og for samfunnet. Bare fram til 2030 ser vi for oss at alle felt og anlegg som er operert av Equinor, vil kunne gi samlede direkte inntekter til staten på rundt 3.000 milliarder kroner. Nesten en tredels oljefond på ett tiår, sa Sætre.

Vil elektrifisere

Hovedgrepet for å nå de nye målene er elektrifisering av anlegg både på sokkelen og på land som i dag får kraft fra gassturbiner. Det inkluderer anlegg som Troll, Oseberg og Hammerfest.

I tillegg vil Equinor satse på energisparing og digitalisering.

Innen 2030 skal dette kunne gi et kutt på 10 prosent i Norges samlede utslipp av klimagasser. Innen 2050 vil det være snakk om et kutt på rundt 25 prosent.

– En god start på 2020

Statsminister Erna Solberg (H) er positiv til de nye løftene.

– Dette var en god start på 2020 og gode nyheter for klimaet, men også norske jobber og teknologiutvikling. Equinor og norsk industri viser med dette at de ligger fremst i verden på omstilling, sier hun.

Statsministeren viser samtidig til at regjeringen allerede har igangsatt en studie som skal utrede mer elektrifisering.

– Historisk skifte

Leder Frederic Hauge i Bellona betegner overfor E24 målsettingen som et «historisk skifte».

– Det er veldig positivt at oljeindustrien endelig skjønner at de må ta klimagrep. Det var jaggu på tide. Hvis vi ser tilbake på den gangen Statoil og Frp kjempet mot elektrifisering, så viser dette at det har skjedd en stor holdningsendring, sier Hauge.

Natur og Ungdom lar seg derimot ikke imponere.

– Dette er først og fremst et pressestunt fra fossilene, ikke noe klimatiltak som monner. De store utslippene kommer fra bruk av olje, ikke produksjon, sier Andreas Randøy i Natur og Ungdom til NTB.