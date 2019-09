Equinor får bygge verdens største havvindpark i Nordsjøen

– Dette er en fantastisk dag for Equinor. Dette prosjektet blir verdens største havvindpark, og det er utrolig spennende for selskapet at vi har fått disse kontraktene, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, til NTB.

De tre prosjektene på Doggerbank, som ligger rundt 130 kilometer øst for Yorkshire-kysten og har et havdyp på mellom 20 og 35 meter, blir verdens største bunnfaste havvindutbygging med en samlet installert kapasitet på 3,6 GW.

Prosjektene forventes å levere elektrisitet tilsvarende forbruket til 4,5 millioner britiske hjem, og kan dekke rundt 5 prosent av Storbritannias samlede kraftbehov.

Doggerbank-prosjektene har en anslått investeringsverdi på rundt ni milliarder britiske pund, tilsvarende 100 milliarder norske kroner, i perioden fra 2020 til 2026. Planen er at den første kraften skal genereres i 2023.

– Store prosjekter bygger selskaper

I juli ble det kjent at Equinor har fått en kontrakt på å bygge vindturbinparken Empire Wind til havs i New York. Den skal levere strøm til en halv million husstander i den amerikanske storbyen, og har en verdi på 25 milliarder kroner.

– 2019 er i ferd med å bli et historisk år for Equinors satsing på fornybar energi. Det sies at store prosjekter bygger selskaper. Gullfaks, Oseberg, Statfjord og Troll har bidratt til å gjøre det for oss innen gass og olje, og Empire Wind og Doggerbank gjør oss nå til en ledende aktør innen havvind, sier Eitrheim.

Equinor har med seg britiske SSE Renewables som partner i prosjektene.

– En full utbygging av Doggerbank vil utgjøre et industrielt knutepunkt for vind i Nordsjøen. Doggerbank vil også spille en viktig rolle i realiseringen av Storbritannias ambisjoner for havvind og støtter opp under landets mål om å bli karbonnøytralt. Med svært gode vindforhold, grunt vann og muligheter for stordriftsfordeler, er prosjektene godt posisjonert til å levere fornybar energi til en lav kostnad til britiske hjem og bedrifter, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

Bellona: – Strålende nyheter

Miljøstiftelsen Bellona, som ofte er i tottene på Equinor, er glade for at selskapet har fått Doggerbank-kontraktene.

– Dette er strålende nyheter, teknologisk sett. Bellona og Equinor er uenige om mye, men her er vi på linje. Havvind er en kjempemulighet for norsk industri, både for Equinor og leverandørindustrien, til å ta et skikkelig jafs av den nye grønne industrien internasjonalt, sier Christian Eriksen, fagsjef i Bellona, til NTB.

Han understreker at også havvindutbyggerne må ta lærdom av debatten om vindkraft på land.

– Når vi flytter turbinene ut i havet må vi også ha en åpen diskusjon om konsekvenser og hvordan disse skal håndteres, sier Eriksen, og fortsetter:

– Det er avgjørende at for eksempel fiskeriinteresser blir hørt, og at det gjøres gode miljøfaglige vurderinger. Vi er bekymret når vi ser de miljøfaglige vurderingene som blir gjort i olje- og gassindustrien.

Høyt aktivitetsnivå

Eitrheim i Equinor sier at selskapet fortsatt vil ha et høyt aktivitetsnivå i kampen om å bli tildelt nye havvindkontrakter.

– Vi ser på muligheter både i og utenfor Europa. At vi ser på Asia, er også offentlig kjent. Vi tror for eksempel at Japan kan bli ett av de mest spennende markedene innen flytende havvind, og vi er også etablert i Sør-Korea. Samtidig har Storbritannia store ambisjoner om utbygging av havvind fram mot 2030, så det vil være et viktig marked for oss også i årene fremover, sier han.