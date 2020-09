Epletyver ribbet 500 trær i Vennesla

Det kan ikke kalles for epleslang som Steinsland ble utsatt for. Da fruktdyrkeren i Vennesla i Agder kom for å se til epletrærne sine onsdag oppdaget han at noen hadde forsynt seg med hele avlingen. Bare ett og annet eple hang igjen, skriver NRK.

– Det kan ikke ha vært ungdomsgjenger som har gjort dette. De hadde aldri klart å spise slike mengder uten å få kraftig vondt i magen, sier Steinsland.

Annonse

Han mener det spesielle tyveriet må ha skjedd natt til søndag. Da var han selv bortreist.

Eplene, av typen discovery, skulle brukes til eplemost. Steinsland sier han ikke har tenkt å anmelde tyveriet, men at han håper tyvene melder seg.

– Eneste trøsten var at det var en god del mark i dem. Men det har ikke noe å si når de skal brukes til most, sier han. (©NTB)