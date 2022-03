EØS-tilsyn: Norge bør styrke kontroll av dyrevelferd ved slakting

Det kommer frem i en rapport ESA har utarbeidet etter tilsyn i Norge fra 15. til 24. november i fjor.

ESA er et juridisk overvåkingsorgan, som fører tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i de enkelte EØS-EFTA-land.

Målet med tilsynet var å vurdere om den offentlige kontrollen av slakteriene sikret at dyrene ikke ble utsatt for unngåelig smerte, nød eller lidelse under slakting og relaterte operasjoner.

Annonse

ESA fremhever at Norge har et etablert kontrollsystem for dyrevelferden ved slakting, men påpeker samtidig at det er enkelte mangler ved systemet.

Basert på dette kommer ESA med følgende anbefalinger:

– Sikre at kontroller utføres i samsvar med dokumenterte prosedyrer. For eksempel sikre tilgang til retningslinjer for kontrollpersonell ved fjærfe-slakterier.

– Etablere god praksis som gjør det mulig for operatører å etterleve forpliktelser om beskyttelse av dyr ved slakting, for eksempel føring av vedlikeholdsjournaler for bedøvelsesutstyr, og;

– Sikre at kompetente myndigheter har verifikasjonsprosedyrer på plass for å muliggjøre kontinuerlig forbedring av kontrollsystemet.