Enighet på Stortinget om Ukraina-pakken

Innstillingen fra finanskomiteen var klar torsdag. Der går det fram at regjeringen får støtte for hovedlinjene i sitt forslag fra alle partiene på Stortinget.

– Vi er glade for at det bred enighet om å styrke den sivile og militære beredskapen, ivareta rammet næringsliv og å sette kommunene i stand til å ta imot flyktninger, sier saksordfører Geir Pollestad (Sp).

Regjeringen foreslo tiltak på til sammen 14,4 milliarder kroner. Av dette skal 10,7 milliarder kroner gå til mottak av ukrainske flyktninger i Norge. Det innebærer blant annet mer penger til asylmottak, politiet, integreringstilskudd, utleieboliger og bosetting i kommunene.

I tillegg skal Forsvaret og sivil og militær beredskap styrkes med 3,5 milliarder kroner. Det settes også av penger for å kompensere næringsliv for sanksjoner mot Russland, særlig i Øst-Finnmark.

Hvor pengene skal hentes fra, vil regjeringen komme tilbake til i revidert budsjett. Budsjettforslaget legges fram 12. mai.

Mer til krisesentre og barn

SV fikk også flertall for å utvide pakken på noen punkter:

* Barnefaglig kompetanse i asylmottak skal styrkes.

* Økt bemanning på krisesentre.

* Mer penger til utlånssentraler hvor man gratis kan låne utstyr til sports- og fritidsaktiviteter.

Det var viktig å få endringene inkludert fordi det er en uvanlig stor andel kvinner og barn blant flyktningene, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Vi har sett at når det gjelder krisesentre, så merker man allerede et økt påtrykk. Og på mottakene som nå tar imot mange barn, har de for få ansatte, sier Kaski til NTB.

– Rir sine kjepphester

Høyre stilte seg ikke bak utvidelsen. Partiet har tidligere varslet at de var villig til å støtte regjeringens forslag slik det var, men advarte mot å gå inn i «en budrunde» med de andre partiene.

– Det er synd at de ikke ville være med på det, men heller snakket med SV og lovet bort enda mer penger, sier Høyres finanspolitisk talsperson Tina Bru.

– Vi kan ikke behandle krisepakker som ordinære budsjetter hvor alle partier skal forhandle inn sine kjepphester for å kunne gi støtte til helt nødvendige utgiftsøkninger. Det er en stor forskjell på det vi må bruke penger på, og det som hadde vært fint å bruke penger på, sier hun.

Bistandsdebatt går videre

Spørsmålet om hvor pengene skal hentes fra, blir neste etappe når regjeringen legger fram forslag til revidert budsjett. Flere partier – KrF, SV og MDG gikk mot at regjeringen skal hente noe av midler fra bistandsbudsjettet. Forslaget om å holde bistand utenfor, fikk imidlertid ikke forslag.

KrF kaller det usosialt. Argumentet om at økt pengebruk betyr risiko for at rentene vil øke her hjemme, holder ikke, mener partiets finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

– Statens ekstraordinære inntekter må brukes til å finansiere de økte utgiftene til mottak av flyktninger fra Ukraina. Å fortsatt gi bistand til verdens fattigste vil ikke føre til økt inflasjonen her hjemme. Hvis ikke Norge, som tjener stort på krigen, kan avstå fra å kutte i bistanden for å finansiere flyktningutgifter, hvem skal da gjøre det? sier han.

Også MDG mener det er avgjørende at regningen ikke blir sendt til verdens fattige gjennom kutt i bistandsbudsjettet.

– Vi vet at mange rundt omkring i verden nå har store problemer med å håndtere økte mat- og energipriser som følge av krigen, sier finanspolitisk talsperson Lan Marie Nguyen Berg, som tilføyer at de er skuffet over at regjeringspartiene og Høyre ikke vil skjerme bistand.

Skuffet

På forhånd hadde flere partier luftet ulike temaer som de ønsket å knytte opp mot krisepakken. Frp ønsket kutt i matmoms og drivstoffavgifter, mens Rødt ville ha økning innen kollektivtrafikken og i barnetrygd. Begge partier viste til at krigen har ringvirkninger som når folks privatøkonomi her hjemme.

– Vi er skuffet over at vi ikke fikk flertall bak våre forslag om tiltak mot prissjokket her hjemme. Når man skal samle Stortinget for å løse en krise, kan vi ikke bare se bort fra den delen av krisen som rammer veldig mange i hele landet nå, sier Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen.