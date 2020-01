Equinor presenterer nullutslippsplan

Equinors nye ambisjon er å redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot null utslipp innen 2050.

Det innebærer et kutt på over fem millioner tonn CO2 innen 2030.

Equinor er tydelige på at dette ikke betyr stans i olje- og gassproduksjonen i Norge.

– Samtidig som vi realiserer disse ambisjonene, forventer vi at våre opererte felt og anlegg skal skape betydelige verdier. Feltene og anleggene har potensial til å generere om lag 3.000 milliarder kroner i inntekter til den norske stat fram mot 2030. Nye felt, levetidsforlengelser, økt olje- og gassutvinning samt effektiv drift vil bidra til høy verdiskaping, sier konsernsjef Eldar Sætre.

50 milliarder kroner

Han mener den nye klimaambisjonen vil styrke konkurransekraften på norsk sokkel og verdiskapningen for Equinor.

Equinor planlegger investeringer på rundt 50 milliarder kroner sammen med sine partnere innen 2030 for å kutte utslipp og styrke den langsiktige konkurransekraften på sine felt og anlegg.

Ifølge E24 blir kuttplanene kjent i form av to presentasjoner mandag formiddag. Den ene er med Equinor, mens den andre holdes av KonKraft -samarbeidet, der LO og NHO er store aktører.

Reduksjonen på 40 prosent innen 2030 skal skje gjennom tiltak som energieffektivisering, digitalisering og iverksetting av elektrifiseringsprosjekter på sentrale felt og anlegg, inkludert Troll, Oseberg og Hammerfest LNG.

Annonse

– Historisk skifte

Leder Frederic Hauge i Bellona betegner overfor E24 målsettingen som et «historisk skifte».

– Det er veldig positivt at oljeindustrien endelig skjønner at de må ta klimagrep. Det var jaggu på tide. Hvis vi ser tilbake på den gangen Statoil og Frp kjempet mot elektrifisering, så viser dette at det har skjedd en stor holdningsendring, sier Hauge.

Natur og ungdom negative

Natur og Ungdom lar seg ikke imponere over målsettingen om kutt.

– Dette er først og fremst et pressestunt fra fossilene, ikke noe klimatiltak som monner. De store utslippene kommer fra bruk av olje, ikke produksjon, sier Andreas Randøy til NTB. Han er innstilt som ny nestleder i organisasjonen, som søndag åpnet sitt landsmøte.

– I 2050 skal vi ikke ha noen norsk oljeproduksjon, og i tillegg er det rett og slett for sent. Tina Bru fra Høyre har for eksempel foreslått nullutslipp på sokkelen innen 2035. Skal vi løse klimakrisen, må vi ha et helt annet ambisjonsnivå enn knøttsmå kutt langt inn i framtida, legger Randøy til.

Også skipsfart

Ifølge E24 er også Norges Rederiforbund med, noe som skal innebære at skipsfarten på norsk sokkel skal gjøre tilsvarende kutt.

Fra NHO skal Norsk Olje og Gass og Norsk Industri være en del av samarbeidet, mens LO skal være representert ved Fellesforbundet og Industri Energi.

(©NTB)