Enighet om omskrevet kriselov på Stortinget

Regjeringen ba om en generell fullmakt, men koronaloven er nå begrenset til å kun omfatte de lovene regjeringen mener det haster mest å endre.

Loven kan bare brukes dersom endringene som trengs, haster så mye at det ikke er mulig med vanlig saksbehandling.

– Dette er ikke en generell fullmakt, men er rammet inn, sa Jonas Gahr Støre (Ap) som er saksordfører i saken.

Regjeringen ba om at loven skulle gjelde for seks måneder, men fikk kun gjennomslag for én måned.

Forskrifter skal kunngjøres umiddelbart i Stortinget og gjelder ikke dersom en tredel av Stortinget ikke gir sin støtte.

Regjeringens forslag var uaktuelt

– Stortinget har tatt kontroll. Det som nå vedtas er en radikalt forandret lov, som sikrer Stortinget løpende kontroll, styrker åpenhet og mindretallsrettigheter og slår fast at lovsaker fortsatt skal behandles i Stortinget så sant mulig. Fullmaktsloven er nå omgjort til en sikkerhetsventil, sier SV-leder Audun Lysbakken i en pressemelding.

Ifølge ham var det helt uaktuelt for SV å stemme for forslaget til regjeringa.

– Det et enstemmig storting i dag vedtar, er noe helt annet enn det regjeringen foreslo. Blant annet skal det være åpenhet rundt endringene, et mindretall av stortinget skal kunne stanse dem når som helst, og den midlertidige loven skal ikke vare lenger enn en måned, sier Lysbakken.

Kan ikke røre domstolenes uavhengighet

Høyres parlamentariske nestleder, Svein Harberg, sier det er behov for at tiltak iverksettes raskt.

– Denne midlertidige koronaloven gjør det mulig å sikre blant annet at folk får utbetalt stønaden fra Nav de har krav på, og at kommuner skal kunne ta beslutninger raskt og opprettholde tjenestetilbud, sier han i en pressemelding.

– Når virksomheter og bedrifter står på konkursens rand, og når enkeltmennesker og familier plutselig står på bar bakke uten inntekt, da må vi ha mulighet til å agere raskt. Det kan vi nå. Det er jeg glad for, fortsetter Harberg.

Loven kan ifølge ham ikke brukes til å røre ved verken domstolenes eller påtalemyndighetens uavhengighet, og heller ikke fravike grunnloven eller menneskerettsloven.

– Den kan heller ikke fravike Grunnloven eller menneskerettsloven. Den skal bidra til å holde maskineriet i gang, og finne løsninger for de mange som trenger statens hjelp, sier han.