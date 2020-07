Salget av engangsgrill til himmels

Nationen har tidligere skrevet om økt salg av både is og grillvarer. Det er helt tydelig ifølge tall butikkjedene har delt at stengte grenser og norgesferie har ført til økt salg av både basisvarer og de mer sommerlige varene som is og grillmat.

Les også: Stengte grenser og norgesferie har gitt grillrekorder for butikkene

Mange velger også å kjøpe med seg en engangsgrill denne sommeren.

Meny opplyser til Nationen at salget av engangsgriller har økt med 57 prosent i antall mot fjoråret.

Coop melder om at de har en vekst på cirka 30 prosent i engangsgriller. Mens Rema 1000 opplyser om 17,5 prosent vekst i salget av stor engangsgrill og 9,9 prosent i salget av liten engangsgrill.

Agurktid

Annonse

Nationen har bedt butikkjedene om å oppsummere noe av sommersalget på varer. Det er ikke bare engangsgriller, is og grillmat som har fått økt omsetning. Hos Meny er det tydeligvis agurktid.

Butikkjeden har nemlig hatt en vekst på 20 prosent i salget av agurker denne sommeren, mot fjoråret.

Coop opplyser om at solkremsalget denne sommeren har økt – med hele 60 prosent mot fjoråret.

Tobakk og drikkevarer

Det er også andre trender butikkjedene opplever. Blant annet har Rema 1000 hatt en vekst i salget av tobakk med 80 prosent, øl med 36 prosent, mineralvann og godis med 33 prosent utover effektene beskrevet over.

Coop forteller at salget av øl, brus og saft har hatt en vekst på mellom 20 og 30 prosent denne sesongen.

– Vi handler fortsatt ganske tradisjonelt, men selvsagt mer av varer som mange ellers ville handlet i nabolandene. Om vi skulle komme i en lignende situasjon har vi derfor erfaringer fra hvilke vareområder kundene kan finne på å hamstre, og hvilke varer det vil bli en ekstra etterspørsel av, slik at vi kan dekke etterspørselen, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge