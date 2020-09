Energiministeren vil ikkje stoppe arbeidet på vegen til vindpark på Stad

– Det er uhaldbart om dei gjennomfører irreversible inngrep før regjeringa har gått igjennom saka på nytt, slik Stortinget vedtok før sommaren, seier Lars Haltbrekken (SV) til NRK.

I eit skriftleg svar til Fjordabladet seier Tina Bru at ho ikkje har lovheimel til å stanse arbeidet.

– Tilgjenget til å stanse iverksetjing av konsesjonsvedtak er avgrensa og krev klar heimel. Per i dag kan eg ikkje sjå at det er grunnlag for stans i denne saka, skriv olje- og energiministeren.

Det svaret er ikkje Haltbrekken fornøgd med.

– Utbyggjaren tek på seg eit enormt ansvar og tek ein stor risiko viss det no vert gjort inngrep i naturen på Stadlandet som det ikkje er råd å fjerne. Kva om regjeringa finn ut at konsesjonen er ugyldig, og då trekker den tilbake? Då har utbyggjaren gjort stor skade i naturen utan eigentleg å ha lov til det, seier han.