Energikrisen i EU: Merkel maner til forsiktighet

– Jeg tenker at vi bør gå forsiktig fram, sa Tysklands statsminister Angela Merkel da hun ankom EUs toppmøte i Brussel.

– Det vil vi iallfall gjøre i Tyskland. Vi må ikke skru av markedet fullstendig, men at vi legger til rette for mer marked, sa hun.

Energikrisen er en av hovedsakene på toppmøtet, som trolig er Merkels siste som tysk regjeringssjef.

Advarselen mot å tukle med markedene ble gjentatt av flere av EU-toppene.

– Jeg har sterk tro på markedene, sa Estlands statsminister Kaja Kallas.

Ifølge Latvias statsminister Arturs Krisjanis Karins står EU overfor et valg:

– Skal vi prøve å temme markedene og påvirke prisene? Eller skal vi forsøke å hjelpe husholdninger og kanskje også bedrifter som er i nød? Jeg er overbevist om at vi må holde markedene åpne, sa han.

– Investeringene i energiframtida vår er avhengig av et marked som fungerer.

Verktøykasse

I forkant av toppmøtet har EU-kommisjonen lagt fram en verktøykasse med forslag til tiltak som skal hjelpe EU videre på både kort, mellomlang og lengre sikt.

Men EU må også se nærmere på hvordan energimarkedene fungerer som helhet, advarte EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen før møtestart torsdag.

– Og på mellomlang og lang sikt er det veldig tydelig at strategien må være å investere massivt i ren og fornybar energi, sa hun.

Finlands statsminister Sanna Marin fastholdt at EU må bli mer uavhengig av import av energi.

– Og måten å oppnå det på, er å investere i fornybar energi. Det er løsningen på lang sikt, sa hun.

– Men vi trenger selvfølgelig også løsninger på mer kort sikt, og det er det vi skal diskutere i dag.

Ønske om diversifisering

Litauens president Gitanas Nausèda trakk fram hvordan energiprisene i Litauen umiddelbart falt da landet fikk en LNG-terminal.

Det viser hvor viktig det er å trekke på mange forskjellige energikilder, poengterte han.

Belgias statsminister Alexander De Croo argumenterte for sin del for at energipolitikken må sikre at den fornybare energien utnyttes til fulle.

Det gjør den ikke i Belgia i dag fordi atomkraftkapasiteten er så stor, fastholdt han.

– For meg er ikke atomkraft, fornybar kraft og gass gjensidig utelukkende, sa De Croo.

– Men målet bør være å ha en miks som gjør det mulig å få maksimalt ut av den fornybare energien.

Ungarsk klimaadvarsel

Ungarns statsminister Viktor Orbán brukte derimot anledningen til å advare EU mot å la klimapolitikken gå for langt.

Ifølge ham rammer det vanlige familier for hardt når kommisjonen foreslår å ta biler og boliger inn i systemet med klimakvoter.

– Det dreper middelklassen i Europa, sa Orbán.

Ifølge ham går den virkelige skillelinjen i energidebatten mellom fornuft og ufornuft:

– Det er sunn fornuft på den ene siden og fantasi på den andre. Og utopiske fantasier dreper oss. Det er problemet med energiprisene.