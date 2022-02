Energi Norge vil ha skattegrep som reduserer fastpris på strøm

Argumentet er at kraftprodusenter er redde for å tilby lengre fastpriskontrakter til strømselskapene, fordi de da risikerer å betale skatt av inntekter de ikke har, dersom spotprisen blir høyere enn fastprisen de har avtalt.

Energi Norge mener norske strømkunder ville hatt glede av et bedre tilbud av fastprisavtaler, for å unngå situasjoner som i vinter der spotprisen har steget til himmels.

De ønsker å utvide et unntak i grunnrenteskatten som gjelder industrien, slik at fastprisavtaler kan bli gunstigere også for vanlige folk og mindre bedrifter.

– Vi ønsker å rydde opp i utfordringene og sikre at flere kunder velger langsiktige kontrakter. Vi ber derfor om et skattegrep som vil gjøre det enklere for strømprodusentene å tilby langsiktige kraftkontrakter til vanlige folk og småselskaper, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge til E24.

Han har imidlertid ikke noe klart svar på hvor mye billigere strøm norske strømkunder vil kunne vente seg som følge av et slikt grep.

– Det viktigste er at vi vil få et større tilbud av fastprisavtaler. Hvordan en slik ordning skal utformes og hvor mye den vil bety for prisene vil måtte utredes nærmere, sier Kroepelien.

