Energi Norge advarer mot å utsette ny nettleiemodell

Direktør for nett og kraftsystem i bransjeorganisasjonen Energi Norge, Kristin H. Lind, mener den nye modellen for de fleste kunder vil jevne ut nettregningen mellom vinter og sommer.

Hun tror dette er noe mange vil ha glede av i vintermåneder med høye strømpriser.

Annonse

– Den har også en god fordelingseffekt ved at kunder med lavt og jevnt strømforbruk vil komme bedre ut enn i dag. Det er ingen tvil om at vi får en mer rettferdig nettleie, sier Lind i en pressemelding.

Hun mener det er skapt et feilaktig bilde av konsekvensene av den nye prismodellen, og trekker fram at analyser fra nettselskapene viser at majoriteten av kundene vil få uendret eller lavere nettleie, mens folk med høyt samtidig strømforbruk vil betale noe mer enn i dag.

Flere partier på Stortinget har tatt til orde for å utsette innføring av ny nettleie, som myndighetene har bestemt skal tre i kraft fra nyttår.