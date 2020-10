Fra før av har pipe vært en kontrollpliktig våpendel. Endringen i forskriften gjør at det nå også omfatter sluttstykke, avtakbar låseblokk og revolvertønne, melder Politidirektoratet.

Ansvar for ny eier

"Sluttstykker, låseblokk og revolvertønner som omsettes etter 1. oktober 2020 skal merkes før de kan omsettes på det norske markedet. Politiet deler ikke ut nummerserier, men anbefaler importørene å etablere egne nummerserier med bokstavforkortelse sammen med nummer for å få unik merking", heter det på deres nettsider.

Politidirektoratet understreker at de som har disse delene før forskriftsendringene, ikke trenger å registrere eller merke dem. Men skal delene selges eller gis bort i arv/gave, er det ny eier som skal sørge for gyldig tillatelse og merking.

Annonse

"Dette gjelder utelukkende løse deler, og ikke komplett våpen. En person som eksempelvis kjøper en boltrifle med et ekstra sluttstykke og kjøper både rifle og ekstra sluttstykke, må søke om tillatelse for det ekstra sluttstykket og sørge for at det blir merket. Dette gjelder ikke for sluttstykket som sitter i rifla."

Ulovlig med høykapasitetsmagasiner

En annen endring i forskriften, er at det nå blir ulovlig å skaffe magasiner med høy patronkapasitet. For pistoler betyr det magasiner med over 20 patroner, rifle 10 patroner og hagle 5.

Direktoratet bemerker at politiet kan gi dispensasjon til for eksempel konkurranseskyttere og samlere. Personer som hadde høykapasitetsmagasiner før forskriften trådde i kraft, kan beholde disse uten tillatelse fra politiet.

"Skyttere som ønsker å erverve høykapasitetsmagasiner søker om dette for hvert enkelt våpen. Tillatelsen som gis gjelder for fritt antall magasiner, tilsvarende det som gjelder for erverv av ammunisjon. Tillatelsen skal trekkes tilbake når eieren selger eller avhender våpenet på annen måte", skriver de.