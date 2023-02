– Me har ein veterinærkrise i Norge, og behovet for veterinærkompetanse er større enn nokon gong, seier president i Veterinærforeininga, Bente Akselsen i ei pressemelding.

Det er ledige veterinærstillingar over heile landet, og alt tilseier at behovet vil auke med tida. Trass i dette foreslår no regjeringa å redusere stipendandelen til skulepengar med 40 prosent, for alle som betalar over 72.729 kroner i skulepengar.

For utanlandske studentar kan det bety forskjellen på kor vidt dei i det heile vil eller kan studere til å bli veterinær.

Ein slik veterinær er Renate Undheim. Ho studerte fem og eit halvt år i Budapest. Ein stad ho valde å studere for å spare leige- og bukostnader. Då ho kom heim fekk ho ein deltidsstilling på ein smådyrklinikk, medan ho starta for seg sjølv på kveldstid og i helgene med produksjonsdyr og hest.

Omsider starta ho også opp for seg sjølv, og har bygd om kjellaren i huset til ein klinikk.

Heilt avhengige av utanlandsstudentar

Då Undheim studerte betalte ho cirka 100.000 kroner i året berre i skulepengar. I alt hadde ho 650.00 kroner i lån då ho var ferdig. Med dei føreslegne endringane ville det vore 109.000 ekstra i studielån, for ikkje å nemne renta.

– Ville endringa påverke studievalet ditt om ho hadde inntreffe tidlegare?

– Nei, eg har jo ville blitt veterinær heile livet, så eg måtte stått i det uansett. Men det hadde blitt mykje verre økonomisk i ettertid.

– Ville du hatt moglegheita til å starte for deg sjølv så tidleg etter studia?

Annonse

– Vanskeleg å sei. Kanskje ikkje.

Veterinærforeininga understrekar at Norge er heilt avhengige av veterinærar som Undheim, og fryktar endringa vil gå utover andelen utanlandsstudentar:

"Per i dag er Norge heilt avhengige av at Norske veterinærstudentar utdannast ved utanlandske universitet. Mange studerer ved eit Aust-Europeisk universitet der skulepengane er over 72 729 kroner i året, og vil difor råkast av redusert studiestøtte", skriv dei.

I ein bransje der cirka 50 prosent av dei nyutdanna kjem frå utlandet, ser også Undheim mørkt på framtida.

– Det vil nok bli færre veterinærar, som er veldig dumt når det berre blir meir dyr og meir dyr.

– Korleis opplever du etterspørselen no?

– Det kjem litt an på kva du jobbar med innan veterinærmedisin, men det er nok av etterspørsel no for tida.

Tilbakeverkande kraft

Frå 2023 av vil studentar som byrjar utdanninga si ende med ein auke på 130.910, eit beløp som veterinærforeininga understrekar at vil mangedoblast når det skal betalast tilbake.

Endå meir alvorleg er det at endringa er foreslått å ha tilbakeverkande kraft.

– Studentar som starta hausten 2022 vil få ein uventa auke på 109.000 kroner i studielånet.

Difor ønskjer no veterinærforeininga at veterinærstudentar må unntaks endringa, eller at ho minst ikkje har tilbakeverkande kraft.