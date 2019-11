Voldsom skogbrann herjer i Brasil

Så langt er over 50.000 hektar rammet.

Brannen er «større enn noe vi noen gang har sett i regionen tidligere», heter det i en uttalelse fra guvernøren i Grosso do Suls kontor.

Ifølge guvernørens kontor er situasjonen kritisk, med branner som herjer i tre byer i Pantanal, som har et av verdens rikeste dyre- og planteliv og er et populær reisemål for øko-turisme.

– Intense flammer og rødlig røyk har forstyrret trafikken på motorveiene, heter det i uttalelsen fra guvernøren.

Brannen kommer etter at andre skogbranner har ødelagt millioner av hektar i regnskogen Amazonas i august.

Satellittbilder fra Brasils romforskningssenter INPE viser at det har vært nesten 8.500 branner i Pantanal mellom januar og oktober i år. Det er det høyeste antallet siden 2007.