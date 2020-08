En togreises kjedsommelighet – før og nå

Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

«Det går et spøkelsestog gjennom Europa», sa Thorbjørn Jagland en gang. «Og det kalles nasjonalisme». Nå er det verken spøkelsestog eller nasjonalisme som her farer gjennom landskapet, men kun et lokaltog i Stjørdal. Av endringer er det heller ikke mye å se. Nei, forskjellen befinner seg i toget. For der passasjerer i 2002 kanskje litt småkjedet satt og glante ut vinduet, er reisende i 2020 opptatt av noe helt annet. De ser ikke lenger ut. De ser ned. Dypt fanget av en mobil- eller dataskjerm fôres vi nær kontinuerlig av dataverdenens alltid tilgjengelige elektroniske heroin.

Å kjede seg er bortkastet, føles ubehagelig og abstinensen etter nett, sosiale medier og ymse underholdning kommer straks rumpa treffer setet. Tror du meg ikke så se selv neste gang du tar tog. Tell alle de som sitter med mobilen i hånden, en lap top i fanget eller med øretelefoner som religiøst hodeplagg.

Ikke rart forskere undres på hva dette gjør med oss. Hva det gjør med hjerner som aldri får hvile. Og hvem vet – kanskje morgendagens spøkelsestog er fullt besatt med sjeler som verken ønsker eller evner å se ut.