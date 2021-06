En rekke villrein på Hardangervidda skal skytes

Andelen bukk som er over tre og et halvt år, skal være et minimum i år. I tillegg skal det tas ut mellom 1.000 og 1.500 simler.

– Skrantesyken på Hardangervidda har gitt oss noen utfordringer som statlig og lokal forvaltning må løse i fellesskap. Situasjonen er svært alvorlig, og tiltakene framover må fortløpende tilpasses ny kunnskap, sier klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V).

I september ble det påvist skrantesyke hos en villreinbukk på Hardangervidda. Skrantesyke er en svært alvorlig og alltid dødelig sykdom hos hjortedyr.

