En person er død som følge av koronavirus i Norge

Torsdag kveld ble det første koronadødsfallet i Norge bekreftet, det bekreftet statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

– Vi har nå i kveld fått vite at det første dødsfallet har skjedd på grunn av covid-19, et eldre menneske, som har vært syk, og som da altså har dødd. Og dette er jo grunnen til at vi tar så inngripende tiltak, sa Solberg på direkten på Dagsrevyen.

– Det er mange av oss som har sykdommer, som er sårbare, og som ikke vil tåle det en så hard sykdom som dette kan gi hos enkelte. Vi må i solidaritet med disse sørge for at vi forsøker å bekjempe dette viruset så godt som mulig, sa Solberg.

Pasienten var innlagt ved Oslo universitetssykehus (OUS). Det dreier seg om en eldre pasient, men sykehuset kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere opplysninger, skriver OUS på Twitter torsdag kveld.

Høie: – Jeg har den største medfølelse

Helseminister Bent Høie (H) uttrykte torsdag sin medfølelse med dem som er rammet.

– Jeg har den største medfølelse med dem som i dag har mistet en av sine. Vi har fått det første dødsfallet i Norge som en følge av koronaviruset, og vi kommer beklageligvis til å oppleve flere, slår Høie fast i en kommentar til NTB.

Tidligere torsdag innførte regjeringen de strengeste tiltakene i fredstid i Norge mot koronaepidemien.

– Vårt mål er at koronaviruset skal ta så få liv som mulig i Norge. Derfor har vi nå satt i verk svært strenge tiltak. Jeg oppfordrer alle til å bli med på dugnaden for å stoppe smitte og forhindre at mange blir alvorlig syke. Det er en dugnad som redder liv, sier Høie.

Nye tiltak

Dødsfallet kommer etter at norske myndigheter har gjort en rekke tiltak for hindre mer smitte. Deriblant ved at flere blir satt i karantene, skoler og barnehager stenges og helsepersonell får forbud mot å reise vekk fra Norge nå.

Flere statsråder og kongeparet er blant dem som for tiden er i karantene. Kong Harald og Dronning Sonja var nylig på reise til Jordan, sammen med blant annet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og næringsminister Iselin Nybø (V).