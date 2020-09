En ny type svineinfluensa sprer seg i Kina

Det medisinske nyhetsnettstedet Medscape skriver at griseproduksjonen i Kina begynner å bli infisert av en ny form for svineinfluensa som skal smitte fra gris til mennesker. Artikkelen er gjengitt på norsk av Norsk helseinformatikk (NHI). Informasjonen er også gjengitt av den britiske allmennkringkasteren BBC. Studien de viser til ble publisert i juli i år i tidsskriftet «Proceedings of the National Academy of Sciences».

«Omtrent 15 prosent av grisebønder har testet positivt på den nye sykdommen, forteller amerikanske eksperter. De påpeker at denne influensastammen har alle egenskapene til å kunne forårsake en pandemi. Viruset tas lett opp av humane celler. Det sprer seg i en dyremodell gjennom respiratoriske sekreter, og de dyrene som smittes, blir sykere enn de blir ved en vanlig sesonginfluensa», skriver NHI om funnene i studien.

Annonse

Influensaviruset har fått betegnelsen G4. Ifølge studien skal det være en hybrid av stammer funnet i både europeiske og asiatiske fugler.

«Denne studien publisert i juli 2020 angir at vel 10 prosent av griserøktere har testet positivt på G4», skriver NHI.

Ifølge dem har eksperter som følge av dette uttalt at det bør påskyndes utvikling av en universell influensavaksine.

«De er spesielt bekymret hvis dette viruset nå starter å spre seg i en tid hvor vi prøver å få kontroll over covid-19», skriver de.