Det er den samme diskusjonen hvert år. Kommer julebrus, pepperkaker og andre julevarer tidligere i butikkene for hvert år som går?

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, avkrefter dette, og opplyser at juleproduktene kommer for salg til samme tid hvert eneste år.

– Det er nok en myte at jula kommer stadig tidligere, sier hun til TV 2.

Populære produkter kommer først

I Norgesgruppens butikker ankommer flere av julevarene i uke 42. I år ble datoen 18. oktober.

Ifølge Søyland er det de mest populære produktene som kommer først. Dette er varer som julebrus, pepperkaker, julesjokolade, julemarsipan og julekalenderne.

– Det er nettopp de produktene som mange har gledet seg til, forteller hun til kanelen.

Handler om å være først ute

Førstelektor ved Institutt for markedsføring på Høyskolen Kristiania, Karl-Fredrik Tangen, har tidligere uttalt til Nationen at det er flere grunner til at produsenter og butikker starter salget av julevarer så tidlig.

– Det handler om å være først ute, for da får man oppmerksomhet rundt produktene. Det er lurt PR-messig. Sånn som når dere i mediene lager saker som dette, sa Tangen til Nationen i oktober fjor.

Ifølge førstelektoren er produsentene også avhengig av stort volum for at det skal være lønnsomt. Derfor er det viktig å få et utstillingsvindu i butikkene tidligst mulig.

– Det tidlige salget skyldes ikke et drag i markedet. Det er ikke sånn at folk etterspør juleprodukter nå. Hadde man gjennomført en spørreundersøkelse, ville folk sagt at man ikke bør starte salget ordentlig før 1. desember, mener han.