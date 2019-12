En halv million nordmenn ventes å gå i kirken på julaften

– Julaften kan det nærmest være fullt kaos utenfor kirkene, fordi det er så mange som vil inn på julegudstjeneste. Kirkene er gjerne stappfulle. I min lokale kirke er det fire gudstjenester etter hverandre julaften, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, til Dagsavisen.

I alt 537.027 personer var i kirken på julaften i fjor, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er nesten 30.000 færre enn for ti år siden.

Gunleiksrud Raaum sier til avisen at det er ventet at godt over 500.000 mennesker kommer til å gå i kirken på julaften i år også, noe som er langt flere enn en vanlig søndag.

På landsbasis gikk 14,4 prosent av medlemmene av Den norske kirke til gudstjeneste på julaften i 2018, ifølge tall fra SSB. Det skriver Vårt Land.

Agder og Telemark er bispedømmet der størst andel medlemmer av Den norske kirke går til gudstjeneste på julaften, etterfulgt av Stavanger og Bjørgvin. Borg er det bispedømmet som har lavest andel medlemmer som møter til gudstjeneste på julaften.

Trangest om plassene i kirkene på julaften var i Oslo i fjor, der det var 329 deltakere i snitt per gudstjeneste. I Nord-Hålogaland var det best plass på kirkebenkene, med 159 deltakere i snitt.

