Én av tre frykter at klimapolitikken vil føre til færre jobber

Det er spesielt menn, folk som bor på Vestlandet og folk med lavere utdanning som tror omstillingen vil føre til at jobber går tapt, viser Opinion-undersøkelsen.

Mens 36 prosent av de spurte tror omstillingen vil føre til færre jobber fram mot 2030, tror 32 prosent at det vil bli flere jobber.

NHO har håp om at «flere jobber» vil vise seg å bli riktig svar.

– NHO har lenge sett en usikkerhet, også blant unge, om det vil finnes en jobb for dem i framtida. Vårt budskap til dem er at klimaomstillingen vil være en av de sterkeste driverne for jobbskaping fremover, og at Norge har store muligheter hvis vi evner å gripe dem, sier Mari Sundli Tveit, politikkdirektør i NHO.

Opinion har også spurt om folk tror det er mulig for Norge å nå klimamålet for 2030 og samtidig ha økonomisk vekst.

Det svarer 51 prosent av de spurte bekreftende på, mens 31 prosent mener det ikke er mulig å nå klimamålene og samtidig ha økonomisk vekst.

Skepsisen er sterkest blant de spurte som over 50 år gamle.