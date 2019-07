En av to jerv felt i Nord-Østerdalen

Jerven ble felt onsdag kveld, etter at det ble funnet to kadavre i Os kommune. Jerven ble felt samtidig som den ble observert sammen med en annen jerv.

– De to jervene det er gitt fellingstillatelse på dukket så opp i terrenget et stykke fra hverandre sent onsdag kveld, og rundt kl. 23.30 ble den ene jerven, en ung hann, felt mens den andre strøk ut igjen utenfor posteringsrekka, skriver Alvdal kommune i en pressemelding.

Fellingslaget vil fortsette å jakte på den andre jerven.

– Det har vært postert ut ved kadavrene i hele natt uten nye observasjoner. Ut over dette har fellingslag og beitelagets medlemmer observert en god del korp i området og det er god grunn til å tro at skadeomfanget er noe større, ut fra jervens evne til å gjemme byttet i steinur og myr.

Det første lammet tatt av jerven ble funnet i Os kommune ved Sålekinna i beiteområdet til Sålekinna beitelag på søndag. Det var på bakgrunn av dette funnet at det ble gitt ut fellingstilatelse.

Fellingstilatelsen gjelder fortsatt frem til tirsdag neste uke. Tillatelsen gjelder innenfor beitelagets grense i Engerdal, Os og Tolga kommuner, mens det er Alvdal som er vertskommune for fellingslaget.