En av ti vurderer å binde renta

I en undersøkelse Norstat har gjort for Nordea, sier én av ti at de vurderer å binde renta på ett eller flere av lånene sine i 2019.

Interessen for fastrente er størst i Oslo. Her svarer 11 prosent at de vurderer å binde renta. I Midt-Norge er andelen bare 4 prosent, ifølge undersøkelsen. Den viser også at det er størst interesse for fastrente blant de yngre. 15 prosent av de spurte i aldersgruppen 30–39 år sier de vurderer dette.

Torsdag hevet Norges Bank styringsrenten til 1,25 prosent, og varslet samtidig at den trolig vil stige mer i løpet av året. Men Nordea melder at de ikke har merket noen endring i antall henvendelser om fastrente den siste tiden.

– Historisk lønner det seg ikke å binde renten, men det betyr ikke dermed at det ikke vil være lurt å binde renten nå. Har du en sårbar økonomi som ikke vil tåle en renteoppgang, kan du forsikre deg mot det og binde lånerenten, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun.