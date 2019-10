En av fem nordmenn spiser lokalprodusert ost hver måned

Ifølge tall fra Ipsos Spisefakta spiser hver femte nordmann lokale oster minst en gang i måneden. Salget av oster har skutt i været, og Landbruks- og matdepartementet mener har utviklingen sammenheng med utviklingen innen lokal mat og drikke.

– Norge har blitt en oste-nasjon i verdensklasse, og en rekke norske oster har blitt kåret til verdens beste. Regjeringens visjon for Norge som en matnasjon har blitt en felles ramme for næringsutvikling og verdiskapning. 48 oster har fått Spesialitet-betegnelse som betyr at de er produsert i Norge og laget av lokale og norske råvarer. Dette mangfoldet er med på å bidra til å bygge matnasjonen Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Andelen av den norske melken som går til produksjon av ost til dagligvaremarkedet går opp. Landbruksdirektoratets markedsrapport for 2018 viser at andelen gikk opp med 4,2 prosent fra 2017 til 2018.

Av den lokalt foredlede melken antar departementet at det meste går til produksjon av ost. Den lokale foredlingen av melk har gått opp med 200 prosent siden 2006.

Under Oste-VM i Bergamo i Italia var det rekordmange oster med. Norge tok totalt 24 medaljer, mens tre oster havnet på listen over verdens beste. Disse tre er Gangstad fra Nidelven, Lega fra Stavsfjell og Tine fra Norvegia 5 år.