En av fem nordmenn lar miljøhensyn påvirke feriedestinasjonen

Det viser en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Fremtind Forsiking, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

Totalt oppgir 17 prosent av den norske befolkningen at klimautslipp påvirker ferievalget, mens 48 prosent sier de ikke tenker på dette i det hele tatt.

Ifølge Finn.no er det flere nordmenn som velger ferie i hjemlandet enn tidligere. I fjor svarte 70 prosent i Finns reiseundersøkelse at de skulle reise til utlandet, mens kun halvparten svarte det samme i år.

– Norge som feriedestinasjon står sterkt

– Noe som trolig har sammenheng med den fantastiske sommeren vi opplevde i fjor. Flere har også blitt påvirket av klimadebatten og legger ferien til nærliggende destinasjoner. Norge som feriedestinasjon står meget sterkt, sier Terje Berge, kommersiell direktør i FINN reise i en pressemelding.

Norge og Spania er landene som topper listen over reisemål i sommer.

270.000 nordmenn dropper fly når de skal på ferie, viser undersøkelsen til Fremtind.

– Vi mener at undersøkelsen viser at folk beveger seg fra å bare bekymre seg for klima til at vi faktisk endrer valgene vi gjør. Det er også interessant å se at elbileiere tar større hensyn til miljø i sine valg for sommeren enn det de som eier fossile biler gjør. Det kan tyde på at holdninger og atferd smitter over på andre valg vi gjør, sier Hanne Iversen Rye, leder for Bærekraft i Fremtind i en pressemelding.

Tenker mest på klima i Oslo og Buskerud

De som bryr seg mest om klimautslippene når de skal ut å reise er personer fra Oslo og Buskerud, mens de som bor i Oppland og Hedmark er minst opptatt av miljøet når feriedestinasjon skal velges.

Tidligere erfaringer og økonomi er det som har størst innvirkning på ferievalgene våre. Nesten 300.000 oppgir at frykten for terror gir utslag for hvor man legger ferien.