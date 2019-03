– Jeg trodde først at det var to hunder, man forventer ikke å se ulv. Derfor ble jeg j... overrasket. Jeg har ikke sett ulv der før, sier Emil Henningsmoen til Nationen.

Litt etter klokken fem lørdag ettermiddag observerte Emil Henningsmoen det som viste seg å være to ulver løpene over et jorde.

– Dette var på utsiden Haslerud gård, som ligger rett sør for fylkesgrensa mellom Østfold og Akershus. De løp ganske nær låven på gården før de forsvant sørøstover, sier han.

– Det var tydelig at flere bilister så ulvene, da det var åpenbart at det var noen bilister som ikke så på meg, for å si det sånn.

Det var Smaalenenes Avis som først omtalte saken.

Ifølge Henningsmoen er dette trolig de samme dyrene som ble observert i Båstad litt tidligere lørdag.

– Det har vært flere som har reagert på videoen. Mange synes det er flott, og andre synes det er forkastelig. Jeg har hørt i ettertid at disse ulvene ble observert i Båstad, vest for Haslerud, tidligere på dagen.

Ida Glemminge i Statens naturoppsyn sier til avisen at det er typisk for årstiden både at ulver er på vandring, og at de blir sett fra biler.

– Ulver kan bevege seg over lange avstander på kort tid, og at de blir sett på forskjellige steder i dette området er som forventet, sier Ida Glemminge i Statens naturoppsyn.