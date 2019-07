Elvestuen ut mot moralisering i klimakampen

Jeg tror ikke det er bra hvis vi får for mange moraliseringsdiskusjoner. Man må stole på at folk klarer å ta egne valg, og at de har en bevissthet. Det går an å gjøre det enklere for folk å gjøre gode valg samtidig som man også lar folk være litt i fred, sier statsråden til Aftenposten.

Elvestuen har havnet i søkelyset etter at han lanserte det Dagbladet har kalt «et av de strengeste klimamålene verden har sett». Innen 2050 skal Norges klimautslipp reduseres med 90–95 prosent – uten bruk av kvotekjøp.

Men ministeren mener det ikke er nødvendig med såkalt flyskam, kjøttskam eller andre former for moralisering for å få til endring.

– Det er mitt ansvar, et politisk ansvar, at vi oppnår de resultatene som er nødvendig når det gjelder å ta vare på natur og kutte utslipp. Men i det ligger det også å gjøre det enklere for folk og bedrifter å ta miljøvennlige valg, sier han.