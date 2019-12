Elvestuen reagerer på forgiftet ulv: – Svært alvorlig

En ulvetispe som ble funnet død i Åsnes-Finnskog i Hedmark i mai i år viste seg å ha spor av giftstoffet etylenglykol i kroppen. Det har fått politiet til å mistenke at noen har lagt ut giftig åte for å ta livet av ulven.

– Jeg kjenner ikke detaljene i saken det nå refereres til, men jeg ser svært alvorlig på alle slike handlinger. Utplassering av forgiftet kjøtt i naturen rammer tilfeldig, og kan medføre store lidelser for forskjellige dyrearter. Dersom det er satt ut forgiftet åte med hensikt å avlive dyr, viser dette manglende respekt for naturen og for loven. Jeg mener det er både moralsk og dyreetisk uakseptabelt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en uttalelse.

Det siste året har Innlandet politidistrikt hatt flere erfaringer med at det er blitt lagt ut giftig åte i skogen, kunne politiet opplyse onsdag.

– Ulovlig avliving av en kritisk truet art er svært alvorlig miljøkriminalitet. Slike ulovlige handlinger fører til at vi mister litt av oversikten over hvor mange ulv vi har i Norge, noe som gjør det vanskeligere å føre en forutsigbar forvaltning, sier Elvestuen.

Politiet har gått ut med en oppfordring om at publikum må melde ifra hvis man skulle komme over mistenkelige funn eller aktivitet som kan knyttes til ulovlig avliving av vilt.

– Denne saken underbygger helt klart behovet for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet, både nasjonalt og internasjonalt. Regjeringen har trappet opp innsatsen mot miljøkriminalitet og skal legge fram en egen Stortingsmelding om temaet neste år. Vi har allerede skjerpet straffene i flere lover, sier Elvestuen.