Eliteseriespiller åpner gården sin for ukrainske flyktninger

Sarpsborg 08-spilleren har sammen med familien meldt fra til Sarpsborg kommune om at de ønsker å ta imot flyktninger på gården i Skjebergdalen i Skjeberg i Viken.

– Vi bestemte oss for at om vi kunne bidra med noe, så stiller vi gjerne denne plassen til disposisjon, sier Ole Jørgen Halvorsen til Discovery.

– Veien videre vet jeg ikke helt, men signalet vi har fått fra kommunen er at flyktningene først skal registreres på akuttmottakene, så får vi se videre gang derfra, fortsetter han til TV-kanalen.

Annonse

På gården Søndre Langsholt bor Halvorsen sammen med kona Malin Hovden og barna Daniel (14), Oliver (7) og Mikkel (4).

– Det som skjer i Ukraina setter ting i et voldsomt perspektiv. Tankene våre går til alle dem som nå må flykte fra sine hjem, til familier som blir splittet og har barn som er redde, sier han til Sarpsborg Arbeiderblad, som omtalte saken først.

Halvorsen og familien har både sau, kjøttfe og høner på gården som ligger øverst i Skjebergdalen.

– Jeg ser også for meg vi her kan skape opplevelser og aktiviteter for ukrainske barn som kan komme hit på besøk. Vi har dessuten flere ulike typer dyr på gården vår, forteller eliteseriespilleren blant annet til lokalavisen.