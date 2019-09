Elgjeger skadeskjøt ulv – dømt til fengsel

Det var under elgjakta 29. september i 2018 at mannen skjøt en ulv på Øyer i Oppland. Han skal ha brukt en rifle og skjøt ulven fra 50 meters avstand.

Dette skal ha ført til at ulven ble skadet, men den døde ikke. Den er i ettertid ikke blitt funnet, selv om blant andre Statens naturoppsyn var med på letingen.

Mannen skjøt på ulven utenfor lisensfellingsperioden for ulv. Da mannen møtte i Sør-Gudbrandsdal kjente han seg skyldig etter tiltalen.

Fikk beskjed fra de andre på jaktlaget

Mannen skal ha sittet på post under elgjakta, da han fra de andre på jaktlaget fikk beskjed om at ulven var på vei mot der han satt. Da han så ulven kom løpende mot han, skal han ha skutt med en gang, står det i dommen:

"Han siktet mot bogen, men traff ikke der. Det er noe usikkert hvor han traff. Ulven, som ble skadet av skuddet, skiftet retning etter at den ble truffet og forsvant. Det ble funnet blodspor og andre spor etter ulven over en strekning på flere kilometer."

Ulven er i Norge på rødlisten over truede dyrearter, noe jegeren skal ha vært klar over.

Retten mente det ikke var holdepunkter for at tiltalte handlet i en nødvergesituasjon.

Annonse

Trodde jakta startet før

Lisensjakta på ulv startet i fjor 1. oktober, mens jegeren, som hadde lisens for jakt på både jerv, gaupe, bjørn og ulv, trodde jakta på ulv startet samtidig som elgjakta 25. september. Heller ingen andre på jaktlaget skal ha visst når jakta på ulv startet.

"Retten mener at tiltalte må høres med at han trodde at lisensjakten startet 25. september. Som jeger, med tillatelse til lisensjakt, er han imidlertid klart å bebreide for å ha unnlatt å undersøke tidspunktet for når lisensjakten startet. Som jeger med tillatelse til lisensjakt har han en spesiell oppfordring til å settes seg inn i dette", står det videre i dommen.

Får ikke jakta på tre år

Nettopp det at jegeren trodde han hadde lov til å skyte ulven ble lagt til som formildende i retten, samtidig trekker de fram at jegeren burde ha visst at lisensjakta ikke var i gang.

Aktor ba om at mannen ble idømt 120 dager i fengsel, mens retten satt straffen til 75 dager ubetinget fengsel. Mannen ble også fratatt retten til å utøve jakt og fangst i tre år og retten inndrar våpenet som ble brukt til å skyte ulven.

– Vi vil ta stilling til om vi skal anke dommen i løpet av mandagen eller tirsdagen, sier Svein Olav Bøen, som er mannens advokat.

– Jeg syns det var streng straffeutmåling, ut fra at han erkjente forholdene. Jeg syns heller ikke det har kommet fram tydelig nok i straffeutmålingen at det forelå rettsuttalelse.

Mannen ble frifunnet til å betale sakens omkostninger, da han ikke kunne klandres for at saken ikke ble gjennomført som et tilståelsesdom.