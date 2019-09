Elghund drept av ulv i Rendalen

– Det er ikke noen tvil, Rufus er ulvetatt, fortalte SNOs Erik Ola Helstad under et møte i Utheim på Unset lørdag formiddag. Det skriver Østlendingen.

Mistet kontakt med hunden

Hundeeier Gudbjørn Bjørnstad forteller til avisen at jaktlaget mistet kontakt med under elgjakt med løshund torsdag ettermiddag.

– Det er elgjakt med løshund som er jaktformen her på Unset, og alt virket tilsynelatende til å være i orden før på torsdagen. Men plutselig mistet vi kontakten med senderen Rufus hadde på seg. Dette skjedde torsdag ettermiddag, forteller Bjørnstad.

Observerte skygge ved hunden

Det lyktes ikke jaktlaget å finne hunden torsdag.

– Vi dro opp for å lete igjen fredag, og vi fant Rufus. Samtidig som han ble observert ble det observert en skygge rett ved hans side. Men ingen klarte å se om det var en ulv, eller et annet dyr.

Får ikke fellingstillatelse

Det skal ha blitt søkt fellingstillatelse. Denne skal ikke være gitt.

– Så lenge det ikke er sau ute vil ikke fylkesmann gi skadefellingstillatelse. Det som er spesielt nå er at lisensjakta er forskyvet, slik at det er over to måneder til jakta starter 1. desember, sier Erik Ola Helstad til Nationen.

Han forteller at dette ikke er et nytt fenomen.

– Det er masse eksempler på dette i ulvesona. Et titall hunder har blitt tatt av ulv der, men det er nytt her i Rendalen. Her blir ulv stort sett felt.

Kan ha hevda revir

Helstad i SNO sier det kan være snakk om ulv som nå har hevda revir i området.

– De har vært her hele sommeren, så det kan tyde på at det er en eller to ulver som har rotsatt seg her. Så fort snøen kommer vil vi følge opp dette. Vi følger med på nye ulver i nye områder, sier han.

Han forteller at man ikke skal se bort fra at dette kan skje igjen.

– Ulven har vist hva de er i stand til, at de kan ta ulv. Så har du litt uflaks kan dette skje igjen.