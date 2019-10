Elgen påverkar artsmangfaldet

– Sett på spissen er ein elg 500 kilo på stylter som går rundt og trampar ned jordsmonnet. Den et opp mot 40 kilo plantemateriale og produserer 13 liter urin og 2,5 kilo avføring dagleg. Når vi tar i betraktning kor mykje elg vi har her i landet, er det klart at denne arten har enorm innverknad på norsk natur, seier forskaren bak doktorgradsavhandlinga, Anders Lorentzen Kolstad ved NTNU Vitskapsmuseet, til nettstaden Gemini.no.

Også Naturvernforbundet meiner elgen og andre hjortedyr er ein trussel mot mangfaldet i naturen.

Annonse

– Det er allereie så mykje elg og hjort mange stader at dei utgjer ein direkte trussel mot biologisk mangfald. Ein betydeleg reduksjon av bestandane er naudsynt, og her kan også rovdyr gjere ein nytte med å redusere hjortevilt-trykket mange stadar, seier fagleiar Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet i ein e-post til Nynorsk pressekontor.

Eitt av hovudfunna i doktorgradsavhandlinga er at kosthaldet til elgen bokstaveleg talt gjev god grobotn for bartre. Elgen føretrekker å beite på lauvtre. Det fører til at bartrea overtar. Noko som igjen påverkar artsmangfaldet, fordi lauvtre er viktig for alt frå fuglar og insekt til mose og lav.

Lorentzen Kolstad meiner forvaltinga ikkje er god nok.

– Utmarksbeite er den mest utbreidde forma for arealbruk vi har i Noreg, og elgen som art blir så tett regulert av menneske at den nærmast kan reknast som eit vilt husdyr. Det endelege ansvaret for elgforvaltinga ligg faktisk hos Landbruks- og matdepartementet, forklarar Kolstad.