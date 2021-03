Mandag publiserte Miljødirektoratet et kart over området som Elgå-ulven og maken har brukt siden de 3. januar ble flyttet fra Østerdalen i Innlandet til Våler kommune i Østfold.

– For å unngå forstyrrelser har vi som generell praksis at vi ikke deler detaljerte opplysninger om hvor de merkede ulvene befinner seg. Det er i tillegg et spesielt behov for å skjerme data om den genetisk verdifulle hannen. Samtidig ser vi et behov for å gi informasjon om hvor de har oppholdt seg til nå, på et overordnet nivå, sier avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Ivar Myklebust, i en pressemelding.

Dataene fra senderne tilsier at ulveparet til nå har oppholdt seg innenfor arealer i de ni kommunene Aurskog-Høland, Indre Østfold, Marker, Nes, Rakkestad, Sarpsborg, Skiptvet, Sør-Odal og Våler.

Ifølge Miljødirektoratet har de ikke vært tilbake i områdene i Sarpsborg og Våler de først ble sluppet i.

Oppsøker stadig nye områder

Videre opplyser Miljødirektoratet at de to ulvene har oppholdt seg utelukkende innenfor ulvesonen etter flyttingen.

I månedsskiftet februar/mars hadde de stor fart i nordlig retning. Statsforvalterne valgte da å stoppe lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen i noen dager, ettersom dyrene kan forflytte seg langt mellom hver oppdatering.

– Ulvene har til nå ikke etablert noen forutsigbar områdebruk, men oppsøker stadig nye områder. Det er foreløpig ikke mulig å si noe sikkert om hvor dette ulveparet kommer til å oppholde seg utover sommeren og høsten, forteller Myklebust.

Miljødirektoratet har ingen informasjon om status for paring, og skriver at hvis det blir valpekull denne våren, forventer de at paret vil etablere en mer forutsigbar områdebruk i tiden som kommer».

Hvorfor flyttes Elgå-ulven?

Årsaken til flyttingen er at Elgå-ulven anses som genetisk viktig. Den skandinaviske ulvestammen er preget av innavl, og Elgå-ulven, som antas å være en innvandrer fra Finland eller Russland, blir betegnet som genetisk viktig fordi den kan tilføre nye gener til den skandinaviske bestanden.

Overvåkingen av ulv i Norge og Sverige pågår nå. Ifølge Miljødirektoratet er det ikke gjort registreringer av noen nye immigranter i revirmarkerende par eller flokker i Norge eller Sverige, så langt denne vinteren.