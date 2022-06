Elgåulven har trolig funnet seg ny ledertispe

Ulven har finsk-russiske gener og har vært viktig for den skandinaviske ulvestammen, skriver NRK. I fjor fikk den seks valper med tispa den ble flyttet sammen med fra Østerdalen til Østfold.

Det blir antatt at Elgåulven i vinter fant seg en ny tispe, men det vites ikke om det har ført til et nytt valpekull i sommer. Valper fra Elgåulven regnes som så genetisk viktige at de ikke nødvendigvis kan skytes.

– Det er et klart mål om å unngå at de felles på lisensfelling, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet Knut Morten Vangen.

Det bekymrer Erling Aas-Eng som har rovdyr som fagområde i Norges Bondelag.

– Jeg forventer at det blir gitt mulighet til skadefelling hvis de gjør skade på beitedyr, sier han.

