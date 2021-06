Fredag forvillet to elger seg opp på et tak ved Skogmo videregående skole i Skien. Den ene elgen ble så stresset at den hoppet ned fra taket og døde etter fallet.

Ifølge Telemarksavisa skal flere elever på skolen vært vitne til dyretragedien.

Annonse

Nationen har fått tilsendt en video som viser skrekkfallet:

Fredag klokka 12.48 meldte Sør-Øst politidistrikt på Twitter at de ikke har kontroll på den andre elgen, og at viltnemda er på vei til stedet.