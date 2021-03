Ekspertgruppe reagerer på at Norges Bank ikke ble informert om nedstengning

– Vi stusser over at Norges Bank ikke ble informert om den mest dramatiske nedstengningen av norsk økonomi i moderne tid, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, til Dagens Næringsliv.

Haugland er komitémedlem i Norges Bank Watch (NBW), en uavhengig ekspertgruppe som årlig evaluerer sentralbanken og pengepolitikken i Norge.

NBW mener også at renta burde vært satt ned til null med en gang.

Norges Bank satte ned renta med 0,5 prosentpoeng dagen etter at nedstengningen ble kunngjort. Først i begynnelsen av mai ble den satt ned til null.

Visesentralbanksjef Ida W. Bache er ikke helt enig i at Norges Bank var for defensiv. Hun mener at situasjonen i mars var uoversiktlig og preget av stor usikkerhet, skriver avisen.