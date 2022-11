Ekskjærester kranglet om elghode – retten skar igjennom

Østre Innlandet tingrett fikk nylig en noe uvanlig sak på bordet. Et tidligere samboerpar trengte rettens hjelp til å avgjøre hvem som eide et utstoppet elghode som hang på den ene partens hyttevegg.

Kvinnen i det tidligere forholdet hadde fått gjenstanden i gave av sin far, mens hodet hadde fått sin plass på hytteveggen hos mannen. Det var kvinnens far som hadde skutt og preparert hodet, men partene var uenige i hvem som hadde fått det i gave.

Samboerne gikk fra hverandre i 2013, og først nå kan saken være avgjort.

Elghodet var fastmontert på hytteveggen og den tidligere svigersønnen mente derfor det tilhørte ham.

Først etter å ha hørt jegerens vitnemål kunne retten finne det sannsynliggjort hvem trofeet skulle tilhøre. Jegeren fortalte at det var gitt i julegave til datteren fordi hun hadde ønsket seg et slikt, og retten mente derfor at plasseringen spilte en underordnet rolle.

Dommerne mente derfor at elghodet tilhørte den kvinnelige parten ett hundre prosent.

Når det gjaldt to biler som det også var strid om, mente retten at hver av dem tilhørte partene i fellesskap og med en halvpart hver. Sakens parter måtte også stå for sine egne saksomkostninger.