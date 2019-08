Einar (21) skjøt sin første bjørn: – Ekstremt artig

Sammen med resten av jaktlaget, som teller ni nordmenn og en svenske, har Einar Vingelen fra Tynset vært på bjørnejakt for tredje år på rad. Jaktområdet ligger i områdene Bågede og Svaningen i Jämtland, som grenser til Trøndelag, og leies av Holmen skog.

I år ble det litt ekstra spesielt for Vingelen, som skjøt sin aller første bjørn.

– Vi har alle et lite stykke vi skal passe på, og det var på strekket mitt at jeg fikk se bjørnen på 10–15 meters avstand. Vi gikk parallelt til den stilte seg i veikanten på noen steiner. Den merket ikke at jeg var det, sier han, og fortsetter:

– Dette er første bjørnen. Ekstremt artig.

Han forteller at bjørneskinnet skal beredes, men han er ikke helt sikker på hvor det skal plasseres enda.

Det var jaktjournalen.se som først skrev om jaktlaget.

Felte to bjørnen

Det ble to felte bjørner for jaktlaget fra Hedmark. Einar har vært med på bjørnejakt siden ha var 18 år, med jegere som hans far jaktet med tidligere.

– Da det var en plass ledig fikk jeg spørsmål om jeg ville være med. Jeg syns bjørn er et fascinerende dyr og har ønsket muligheten til å jakte. Når jeg fikk tilbud takket jeg ja.

Og 21 år gammel er han jaktlagets yngste.

– Derfor var det ekstremt artig å få skyte en bjørn selv. Men det er moro å få være med også. Vi er et lag som jobber sammen, forteller han.

Bjørnen Vingelen felte var en hann på 62 kilo. Han syns i utgangspunktet det er stort å få se en bjørn i seg selv, men å få skyte en er noe helt spesielt.

– Nå forstod jeg at jeg fikk muligheten til å skyte. Jeg har alltid hatt håp om å få skyte, men vi er jo et lag som lykkes sammen.

Hadde med hunder

Med seg på jaktlaget har den norske gjengen en svensk hundefører. Han og en av de norske jegerne har begge hunder som spesielt gode på bjørnejakt, og bidro sterkt til at begge bjørnene ble felt.

– De har hundene med i bånd til vi finner et spor, også slipper de hundene slik at de finner bjørnene. At vi klarte å skyte de to bjørnene var på grunn av hundene og hundeførerene, forteller 21-åringen.

Men det er ikke bare selve jakta som får Vingelen til å bli med. Han syns det er like viktig med det sosiale. I Norge jakter han på elg, mens det har blitt lite jakt på norsk bjørn.

– Det er mye vanskeligere å jakte på bjørn enn elg, så det blir ekstra stas når man lykkes. Bjørnen er veldig fascinerende og tøft dyr.

Nå er jakta over for i år for jaktlaget fra Hedmark, i hvert fall jakta på bjørn.

Syns det er greit med bjørn i skogen

Men totalt skal det felles 300 bjørner under lisensjakta i Sverige. Jakta fortsetter fram til 15. oktober. I Jämtland, hvor nordmennene har jaktet, skal det felles totalt 100 bjørner.

Vingelen mener det er greit med noe bjørn i naturen.

– Jeg syns det er helt greit at det er litt bjørn, men jeg forstår at det er litt problemer for bønder i beiteprioriterte-områder. De har flere bjørner i Sverige, men de tar ikke så mye småfe, da det er lite av det på utmarksbeite. De tar mer reinkalver fra samene. Jeg har truffet på noen og snakket om jakta. De er veldig glad for at det blir skutt bjørn.

Når det gjelder jakt på rovdyr har 21-åringen fra Tynset forståelse for at det er mange reaksjoner.

– Jeg driver med det jeg liker, også får andre mene det de vil. Det er greit, så lenge man holder seg saklig.