Ein herleg nyttårsdessert

Det fløymer ikkje over av strudel for tida – verken i restaurantmenyar, bakeriutsal eller sosiale medium. Så det er kanskje på tide å slå eit slag for denne herlegdommen?

Spør du meg, burde vi lage strudel langt oftare. Strudelen er nemleg ei skikkeleg smaksbombe, som kan serverast både varm og kald. Denne varianten, ein eplestrudel, inneheld søte og syre i massevis, og eit herleg samansurium av ulike teksturar. Best av alt, vil kanskje nokon seie: Det går innmari fort å lage han.

For den absolutte «apfelstrudel»-kjennaren er nok ikkje varianten min bra nok. Eg juksar nemleg med sjølve deigen. Skal ein vere tru mot dei gastronomiske tradisjonane, må nok prosessen starte nokre dagar i førevegen. Då kan ein få eit heimelaget strudeldeig med heilt perfekt konsistens, som er akkurat så tynn og delikat som kjennarane vil ha han. Du vil neppe angre om du vel å bruke den tida.

Det lettvinte alternativet er å bruke filodeigark frå frysedisken til daglegvarebutikken. Dette er dei firkanta arka ein gjerne bruker til paiar, vårrullar og liknande. Faktisk blir eplestrudelen skikkeleg god på denne måten også!

Fyllet kan bestå av så mangt. Det viktigaste er å skape balanse i smakane, og dessutan å velje råvarer som eignar seg til varmebehandling. Syrlege, grøne eple er jo overlegent, men du kan også gjerne bruke tropisk frukt som ananas. Pærer er også ei moglegheit. Rabarbra er eit supert val sommarstid.

Nøtter og rosiner er klassiske saker, men hakka mørk sjokolade, mandlar, dadlar og fiken er andre gode ting som passar i ein strudel. Kremost kan fungere kjempefint som ein del av fyllet. I denne oppskrifta har vi osten utanfor, piska saman med rømme.

Du kan også la deg inspirere av strudelteknikken for å lage ein salt versjon. Til dømes med poteter, nokon tynne skiver spekeskinke, mandlar og litt god ost. Moglegheitene er tallause, både på den søte og den sala sida. La strudelen vere østersen din – berre ikkje putt østers i strudelen!

Eplestrudel med tørka frukt, marsipan og nøtter

Ingrediensar (2 personar)

10 filodeigark

1 egg

2 grøne eple

15 tørka aprikosar

1 desiliter hasselnøtter

100 gram marsipan

2 ms smør

6 ms sukker

1 ms kanel

melis til dryss

1 desiliter rømme

1 desiliter kremost

saft og skal av 1 sitron

2 ms sukker

1 vaniljestong

Framgangsmåte

Skrell epla, og del dei i fire. Skjer ut kjernehuset. Kutt så epla i terningar på cirka 2x2x2 cm.

Legg epleterningane i ein blandebolle, og vend inn grovhakka aprikos, nøtter og marsipan kutta i små terningar. Smelt smøret, og hell det over epleblandinga. Dryss også i sukker og kanel, og vend alt godt saman.

Pisk saman egga, og ta fram ein pensel.

Legg ut to filodeigark. La det eine overlappe det andre med cirka 4 centimeter. Pensle med egg for å lime arka litt saman. Legg på litt av epleblandinga, og byrj å folde arket rundt så du kan rulle strudelen saman. Når du har 4 centimeter igjen av filoarket, limer du på eitt til og gjentek prosessen med meir epleblanding og rulling. Til sist sørgjer du for at utsida har 4–5 lag med berre filodeigark. Pakk strudelen godt saman så ikkje noko ramlar ut.

Legg strudelen på bakepapir på steikjebrett, og pensle med egg rundt heile. Bak han i omn på 160 grader i cirka ein time. Den skal vere lett gyllen.

La strudelen få kvile i 30 minutt på benken, før du drysser melis over han og kuttar han opp til servering.

Som tilbehøyr blir ein ostekrem laga av rømme og kremost som blir piska luftig med sukker, vaniljefrø, sitronskal og sitronsaft.

