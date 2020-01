Eiendomsinvestor Ivar Tollefsen kjøpte jaktområde på 39.000 mål – vil ikke inngå beiteavtale

I fjor kjøpte Ivar Tollefsen og sønnen Walter Tollefsen et jaktområde på 39.000 mål i Havradalen i Vinje i Telemark. Prisen var på 33 millioner kroner.

Et av vilkårene for å få konsesjon var at et lokalt beitelag fikk ha de 1500 sauene med lam beitende på utmarksbeitet på eiendommen, skriver Dagens Næringsliv.

Avtalen skulle i utgangspunktet vare i ti år, men nå forsøker Tollefsen å sette en stopper for avtalen verdt 40.000 kroner i årlig leie. Han har ansatt advokat for å slippe unna vilkåret.

Advokat Christian Wefling har nå på vegne av Tollefsen klaget på konsesjonsvilkårene til kommunen, skriver DN.

Advokaten skriver at avtalen er for lang, og at den heller bør gjelde for to år. I søknadene skriver Tollefsen at de i utgangspunktet er positiv til beiting for å holde vegetasjonen nede, men at de vil vurdere omfanget, før de går med på langsiktig avtale.

"Jo lengre fram i tid man binder seg opp ved en avtale med Havradalen beitelag, jo mindre fleksibilitet får eierne med hensyn til annen utnyttelse av eiendommen", skriver de, ifølge DN