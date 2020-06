Ei fjellrevtispe ble drektig med to hanner – i samme kull

Ei fjellrevtispe paret seg med to hanner og resultatet ble seks valper, med to forskjellige fedre. DNA-analysene viser at fem av valpene har samme far, mens den siste har en annen far, det skriver Norsk institutt for naturforskning (Nina) på sine nettsider.

Annonse

Videre skriver de at dette har skjedd minst én gang før. For de samme hannene var fedre til flere valper i et anna kull, der også en tredje hann hadde gjort tispa drektig.

– Selv om fjellreven er en sosialt monogam art, altså at en tispe og en hann fostrer opp valpene sammen, hender det at tispa eller hannen er utro. Det spesielle her er at genetiske analyser viser at disse to hannene faktisk var fedre til to kull med «multiple paternity» i 2017, sier biolog Kristine R. Ulvund i Norsk institutt for naturforskning.

De skriver også at nye og mer avanserte metoder for gentesting gjør det mulig å finne ut mer om fjellrevens slektskap. Da kan de finne ut hvor vanlig det er å skifte partner og hvilke hanner som er far til ungene.