Eggprodusent: – Egg på flaske er et glimrende produkt

Daglig leder ved eggpakkeriet Rias i Levanger, Ivar Andreas Skjetnemark, stiller seg uforstående til kritikken mot Norgesgruppens «Flytende gårdsegg».

– Jeg synes egg på flaske er et glimrende produkt. Det er veldig god ressursutnyttelse. Produktutvikling av egg er særdeles bra for hele verdikjeden, sier han til Nationen.

Les også: Egg på flaske skaper røre

Flere har kritisert Norgesgruppen for å tappe eggene på plastflasker.

«Trenger vi virkelig å erstatte naturlig emballasje med plast i 2022?», spør Stine Eidissen Bya fra Bodø på Twitter.

Også møtende vararepresentant på Stortinget for Oppland Senterparti, Torleik Svelle, kritiserer produktet.

– Nå er det jo slik at egg kommer fra naturen og høna ferdig innpakket. Det å knuse eggene og tappe de på flaske er helt tullete, sier Sp-politikeren til Nationen.

– Egg må uansett ha emballasje

Skjetnemark mener plastargumentet faller på steingrunn.

– Egg som transporteres må ha emballasje uansett om de er med eller uten skall. I butikkene finner man også brett med egg som er foliert i plast. Det er ikke plasten i seg selv som er problemet. Det handler mer om hvordan vi håndterer den etter at vi har brukt den, påpeker han.

Eggprodusenten tror det nye produktet kommer til å bli populært blant forbrukerne.

– Dette gjør det mer lettvint for forbrukeren. Foredling av egg er en stigende trend i hele verden. Mange land selger flytende egg i bag-in-box. Jeg tror vi kommer til å få se flere lignende produkter i fremtiden, forteller Skjetnemark.

Selger «snåle egg»

Det frittstående eggpakkeriet i Trøndelag består av 15 eggprodusenter, og har siden 2010 vært hovedleverandør av egg til Bunnpris.

De leverer blant annet EMV-produktet «Snål egg» til dagligvarekjedens butikkhyller. Dette er såkalte klinkegg som er litt mindre enn vanlige egg.

– Ved å selge egg som ikke er klasse 1, reduserer vi matsvinnet og øker valgmulighetene til forbruker. Vi leverer også en del egg til industri. Storhusholdningene har brukt denne typen blanding meg egg i 30–40 år, forteller Skjetnemark.

Norgesgruppen forsvarer produktet

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, tar deres nye produkt i forsvar.

– Vi er stolte av dette produktet, og mener at det er et positivt tilskudd til det ordinære konsumegget. Vi ønsker også å selge mer egg, og vil gjerne bidra til at folk spiser mer av det. Med dette produktet utvider vi bruksområdene til egget, sier hun til Nationen.

Søyland ser ikke problemet med at eggene er tappet på plastflasker.

– Vi ser at noen reagerer på at egg har naturlig emballasje, og at det derfor er unødvendig med flytende egg på plastflasker. Vi ser ikke på dette som et stort problem. Vanlige egg må også pakkes inn i kartonger. Dette er bare med på å øke tilgjengeligheten og gjøre det mer lettvint å bruke egg, til for eksempel baking, mener hun.