En av vårens nyheter fra Norgesgruppens egen merkevare, Eldorado, er egg på flaske.

Produktet «Flytende gårdsegg» kommer fra norske frittgående høner, og skal tilsvare rundt ti egg.

Men nyheten har ikke bare blitt tatt imot med åpne armer. Stine Eidissen Bya fra Bodø mener Eldorado-produktet er unødvendig.

«Trenger vi virkelig å erstatte naturlig emballasje med plast i 2022?», skriver hun på Twitter.

– Positivt tilskudd til konsumegget

Norgesgruppen på sin side er godt fornøyd med produktet.

– Vi er stolte av dette produktet, og mener at det er et positivt tilskudd til det ordinære konsumegget. Vi ønsker også å selge mer egg, og vil gjerne bidra til at folk spiser mer av det. Med dette produktet utvider vi bruksområdene til egget, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, til Nationen.

– Hva er deres kommentar på at dette er unødvendig bruk av plast?

– Vi ser at noen reagerer på at egg har naturlig emballasje, og at det derfor er unødvendig med flytende egg på plastflasker. Vi ser ikke på dette som et stort problem. Vanlige egg må også pakkes inn i kartonger. Dette er bare med på å øke tilgjengeligheten og gjøre det mer lettvint å bruke egg, til for eksempel baking, svarer hun.

Benytter seg av industriegg

Søyland forteller at deres nye produkt bidrar til å redusere matsvinnet i verdikjeden.

– Så langt det er mulig benytter vi industriegg. Dette er egg som i utgangspunktet ikke går til konsum. Eggeskallet som blir til overs i produksjonen håndteres også på en spesiell måte og brukes blant annet som dyrefôr, forklarer Norgesgruppens kommunikasjonssjef.

Ifølge henne ser de nå en trend av at folk vil ha ting enklere.

– Sånn sett treffer dette produktet veldig godt. Er man for eksempel på tur og skal lage eggerøre, er det svært upraktisk med knusbare egg. Flasken tar også mindre plass i kjøleskapet enn en kartong med egg, så det er fint for alle med høyt forbruk av egg. I tillegg er produktet positivt for yngre og eldre som synes det er utfordrende å unngå at eggeskallet blir med i eggerøra, sier Søyland.