Efta-domstolen skal vurdere de norske karantenehotellkravene

Høyesterett har sagt ja til å behandle saken, men nå har de bedt Efta-domstolen om å komme med en rådgivende uttalelse først, skriver Rett24.

Saken handler om at en mann som er svensk statsborger, men bosatt i Nord-Odal, i mai 2021 reiste til Sverige fordi onkelen var død.

Da han kom tilbake til Norge, testet han negativt for korona og gjennomførte karantenen hjemme i sin avsidesliggende bolig. Dette til tross for at kommunen påla ham å ta inn på karantenehotell.

Mannen fikk en bot på 24.000 kroner for å ha gjennomført koronakarantene hjemme framfor på hotell, men nektet å vedta den. Han ble dømt både i tingretten og lagmannsretten, og anket videre til Høyesterett for å få dem til å vurdere gyldigheten av boten.

– Her har jo både koronakommisjonen og Efta vært skeptisk tidligere, og andre politidistrikt har henlagt slike saker. Så det blir interessant å se om det overhodet eksisterer noen rettslige skranker for politikernes tiltak, sier forsvarer John Christian Elden.