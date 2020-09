Dyrevernorganisasjonar jublar over polsk lovforslag

– Det er utdatert å halde mink i små bur berre for å lage moteklede. Med Polen og Nederland sine seinaste forbod, er det mykje som tyder på at vi er vitne til ein dominoeffekt, seier Jeanett Dahlberg, organisasjonsrådgivar i Anima, i ei pressemelding.

Dei har jobba for å forby pelsoppdrett i Polen nesten ti år.

Les også: Verdens tredje største pelseksportør stemte for et forbud

Meiner danskane må følge etter

– Danmark står snart åleine i å tillate denne industrien. Vi ser at Europa tek meir og meir avstand frå dei forholda og metodane som dyra blir utsett for, berre for å ende opp som ein unødvendig pelsdetalj på ei jakke, seier Dahlberg.

Polen er den nest største produsenten av pels, og har ein produksjon på om lag dei millionar mink årleg. Den nye lova skal opp i det polske senatet, og inneber mellom anna ei utfasing av industrien i løpet av eitt år.

– Forbodet i Norge inspirerer

Også NOAH gleder seg over lovforslaget, og seier motstanden mot pelsdyroppdrett er stor over heile verda.

– NOAH er svært glade for denne sigeren. Med dette forbodet sparar vi over 5 millionar dyr for liding på polske pelsfarmar. NOAH har samarbeida med polske Otwarte Klatki, og ser at forbodet i Norge inspirerer stadig fleire land, seier veterinær og leiar i NOAH, Siri Martinsen, i ei pressemelding.

Annonse

Vidare seier ho at fleire land vedtek forbod mot næringa.

– Samtidig meiner vi det no er på tide at regjeringa sørger for ei raskare avvikling i Norge.

Næringa er vedtatt avvikla innan 2025. Ein rapport frå Ruralis konkluderer med at avviklinga ikkje vil ha store konsekvensar for distrikta eller fylka som har pelsdyroppdrett, og at det vil gå mest utover dei 167 pelsdyrfarmane som var i drift i 2019.

– Symbolsak frå aktivistar

– Dei polske aktivistane gjer vel omtrent det same som dyreaktivistane her til lands, det er vel ikkje så stor forskjell på tvers av landegrenser, seier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, til Nationen.

Ho meiner det pelsdyrforbodet er ei symbolsak og at det blir teke politiske avgjerder basert på kampanjar frå aktivistane, og ikkje ut frå dei faktiske forholda.

– Både politikarar og alle andre må sjølvsagt kunne meine både det eine og det andre om alle næringar, men eg er bekymra for at dette er avgjerder som blir tatt på grunn av aktivistane sine kampanjar. Dei har lite med korleis norsk dyrehald faktisk er å gjere, til trass for at det er dette inntrykket aktivistane har klart å skape, seier ho.

– Det er ikkje til å kome unna at pelsdyr har vore ei av dei fremste symbolsakene for aktivistane.

– Då vi i Norge sette ned eit pelsdyrutval for å gjere den mest grundige kartlegginga og utreiinga av bransjen, gjekk dei trass alt for ei berekraftig utvikling, ikkje ei avvikling av næringa.