Dyrevernorganisasjon ber MGP-vinner Tix slutte å gå med pels

Dyrevernorganisasjon "Anima – stopp dyremishandling" ber den ferske Melodi Grand Prix-vinneren Tix om å slutte å gå med pels.

I et innlegg på Facebook, som ble publisert mandag, skriver den internasjonale dyrevernorganisasjonen:

«Kjære TIX. Vi gratulerer deg med seieren i MGP, men vi håper at du snart vil ta avstand mot dyremishandling! Er du pelsmotstander må du vise dette tydelig med å ikke gå i pels! Vi oppfordrer alle dyrevenner til å sende en høflig melding til TIX og be han om å slutte å gå med pels.»

– Handler ikke om han som person

Organisasjonsrådgiver i Anima, Jeanett Dahlberg, utdyper innlegget.

– Det er så flott når artister som Tix er imot pelsindustrien, og det er viktig å poengtere at dette ikke handler om Andreas Haukeland som person, men om TIX som et brand, skriver Dahlberg i en e-post til Nationen.

Anima mener at Tix, som selv har uttalt at han er pelsdyrmotstander, bør slutte å gå med pels fordi det gir en uheldig signaleffekt.

– Det er mange mennesker som ser opp til Tix og vil etterligne han. Når han bruker pels oppfordrer han indirekte andre til å gå med det også, som igjen vil støtte industrien han selv er imot. Som kjent artist har Tix mulighet til å påvirke positivt, og han bør ta ansvar ved å vise sin motstand mot industrien tydelig, ved å ikke bruke pels, påpeker hun.

Annonse

– At det er «outfit» er ikke en god nok grunn

Anima synes ikke at pelsdyroppdrett er forenelig med god dyrevelferd, og ifølge Dahlberg er det også derfor industrien i Norge og i mange andre land, er vedtatt forbudt.

– Dette er et forbud som også majoriteten av det norske folk stiller seg bak. Det er ikke en god nok grunn å ha på seg en pelskåpe fordi det er en del av Tix sitt «outfit». Det ligger mye lidelse bak en pelskåpe, skriver Dahlberg.

– Han sier selv at han ikke har fått reaksjoner for pelsbruken på scenen. Derfor oppfordrer vi dyrevenner i Norge til å sende en høflig beskjed til Tix om å slutte å gå med pels, da vi opplever at Tix er et sympatisk menneske som vil lytte til folket og sine fans, fortsetter hun.

Anima anbefaler Tix å donerer pelskåpen til for eksempel dyrevernorganisasjoner som lager møbler og leker til hjemløse katter.

– Jeg er egentlig motstander av pels

Artisten Tix, eller Andreas Haukeland som han egentlig heter, har blitt kjent for sin særegne stil. Bærumsgutten viser seg sjeldent i offentligheten uten solbriller og pelsjakke.

I et intervju med TV 2 i 2019 fortalte Haukeland at han egentlig er pelsmotstander, men at han fortsatt velger å gå med pelskåpe.

– Jeg er egentlig motstander av pels, men det er «outfiten» min. Det er kanskje litt dobbeltmoralsk, men jeg opplever ikke så mye kritikk for folk vet at den pelsen har jeg gått med så lenge, sa Tix i forbindelse med en opptreden i showet «Allsang på Grensen» på TV 2.

Nationen har kontaktet Universal Music som tar seg av mediehenvendelser for Tix. Andreas Haukeland har ikke vært tilgjengelig for kommentar.